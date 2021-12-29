Каменский: если матчи нельзя проводить из-за коронавируса, то стоит прекратить МЧМ

Олимпийский чемпион, член правления Федерации хоккея России (ФХР) Валерий Каменский отреагировал на техническое поражение отечественной молодёжки от Словакии из-за случая коронавирусной инфекции в команде на чемпионате мира в Канаде.

«Жалко, что игру отменили, теперь надо смотреть, что будет дальше. У организаторов есть правила, которым они следуют, тем более что это не первый случай на этом чемпионате мира. Остаётся следить за здоровьем ребят. Если нельзя проводить матчи из-за коронавируса, то, наверное, стоит прекратить турнир», — приводит слова Каменского «Матч ТВ».

России присудили техническое поражение от Словакии после обнаружения случая коронавирусной инфекции в сборной. Положительный тест сдал лидер отечественной команды Матвей Мичков. Изначально матч должен был состояться в канадском Ред-Дире в ночь с 29 на 30 декабря в 00:30 мск.

До этого на турнире по такой же причине отменили матчи Финляндия — Чехия и США — Швейцария.

В первых двух встречах подопечные Сергея Зубова одержали одну победу. Россияне уступили шведам (3:6) и переиграли швейцарцев (4:2).

Ранее бывший главный тренер сборной России по хоккею Владимир Плющев заявил, что не согласен с отменой матча со Словакией на МЧМ по хоккею.