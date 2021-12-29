Плющев не согласен с отменой матча России и Словакии на МЧМ по хоккею

Бывший главный тренер сборной России по хоккею Владимир Плющев прокомментировал техническое поражение российской молодёжки от Словакии из-за случая коронавирусной инфекции в команде на чемпионате мира в Канаде.

«В таких обстоятельствах находится весь мир. Я, правда, не очень понимаю, зачем всю команду снимать с игры. Почему просто нельзя людей, которые сдали положительный тест, отправить на карантин, а другие пусть играют без них. Мне это не очень понятно», — цитирует Плющева «Спорт-Экспресс».

По его мнению, продолжение турнира подобным образом не имеет смысла, так как если кто-то заболеет перед финалом, то и его могут отменить.

«Люди, которые принимали решение о проведении чемпионата мира, должны были это предвидеть и заранее всё продумать. Команды лишены возможности играть», — добавил специалист.

России присудили техническое поражение от Словакии после обнаружения случая коронавирусной инфекции в команде. Положительный тест сдал лидер отечественной команды Матвей Мичков. Изначально матч должен был состояться в канадском Ред-Дире в ночь с 29 на 30 декабря в 00:30 мск.

Прежде на турнире по такой же причине отменили матчи Финляндия — Чехия и США — Швейцария.

В первых двух встречах подопечные Сергея Зубова одержали одну победу. Россияне уступили шведам (3:6) и переиграли швейцарцев (4:2).

Ранее агент Мичкова прокомментировал информацию о положительном тесте на коронавирус у своего клиента.