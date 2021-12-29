Агент Федотов: Мичков великолепно себя чувствует, у него нет ни единого симптома коронавируса

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Сергей Федотов, агент нападающего молодёжной сборной России по хоккею Матвея Мичкова, прокомментировал положительный тест своего клиента на коронавирус на чемпионате мира в Канаде.
Агент Федотов: Мичков великолепно себя чувствует, у него нет ни единого симптома коронавируса

«Я разговаривал с Матвеем Мичковым. Он себя великолепно чувствует, у него ни единого симптома. В сборной наши врачи делали тесты — все отрицательные. Напрашивается вопрос: что за подковёрные игры ведет оргкомитет этого молодёжного чемпионата мира в Канаде?» — цитирует Федотова «Спорт-Экспресс».

Он отметил, что технические поражения уже никак не относятся к хоккею. По словам агента, до этого сборная всем составом сдала отрицательные тесты.

«Берётся тест, относится в лабораторию, потом появляется положительный результат. В данном случае у Матвея Мичкова... Думаю, в течение суток будет принято какое-то решение по проведению чемпионата», — добавил агент.

России присудили техническое поражение от Словакии после обнаружения случая коронавирусной инфекции в команде. По информации СМИ, положительный тест сдал лидер отечественной команды Матвей Мичков. Изначально матч должен был состояться в канадском Ред-Дире в ночь с 29 на 30 декабря в 00:30 мск.

Прежде на турнире по такой же причине отменили матчи Финляндия — Чехия и США — Швейцария.

В первых двух встречах подопечные Сергея Зубова одержали одну победу. Россияне уступили шведам (3:6) и переиграли швейцарцев (4:2).

Ранее экс-глава IIHF Рене Фазель сообщил, что в ближайшие часы организация обсудит возможную отмену МЧМ-2022.

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