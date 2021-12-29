Фазель сообщил, что в ближайшие часы IIHF обсудит возможную отмену МЧМ-2022

Бывший глава Международной федерации хоккея на льду (IIHF) Рене Фазель рассказал о возможной отмене молодёжного чемпионата мира в Канаде из-за случаев заболевания коронавирусной инфекцией.

«Кто-то спросил меня о том, что два российских игрока сдали положительный тест, но я этого не знаю. Единственное, что я знаю, — что Люк Тардиф попросил собрать совещание совета IIHF, на котором будут обсуждать статус-кво турнира. Будут решать, разумно ли продолжать соревнования? Да, думаю, так. Через час или два вы узнаете больше», — цитирует Фазеля «Чемпионат».

России присудили техническое поражение от Словакии после обнаружения случая коронавирусной инфекции в команде. По информации СМИ, положительный тест сдал лидер отечественной команды Матвей Мичков. Изначально матч должен был состояться в канадском Ред-Дире в ночь с 29 на 30 декабря в 00:30 мск.

Прежде на турнире по такой же причине отменили матчи Финляндия — Чехия и США — Швейцария.

В первых двух встречах подопечные Сергея Зубова одержали одну победу. Россияне уступили шведам (3:6) и переиграли швейцарцев (4:2).

Ранее двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов прокомментировал техническое поражение сборной России на МЧМ.