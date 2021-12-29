Фазель сообщил, что в ближайшие часы IIHF обсудит возможную отмену МЧМ-2022

Короткая ссылка
Бывший глава Международной федерации хоккея на льду (IIHF) Рене Фазель рассказал о возможной отмене молодёжного чемпионата мира в Канаде из-за случаев заболевания коронавирусной инфекцией.
Фазель сообщил, что в ближайшие часы IIHF обсудит возможную отмену МЧМ-2022
  • AFP
  • © Bruce Bennett/Getty Images

«Кто-то спросил меня о том, что два российских игрока сдали положительный тест, но я этого не знаю. Единственное, что я знаю, — что Люк Тардиф попросил собрать совещание совета IIHF, на котором будут обсуждать статус-кво турнира. Будут решать, разумно ли продолжать соревнования? Да, думаю, так. Через час или два вы узнаете больше», — цитирует Фазеля «Чемпионат».

России присудили техническое поражение от Словакии после обнаружения случая коронавирусной инфекции в команде. По информации СМИ, положительный тест сдал лидер отечественной команды Матвей Мичков. Изначально матч должен был состояться в канадском Ред-Дире в ночь с 29 на 30 декабря в 00:30 мск.

Прежде на турнире по такой же причине отменили матчи Финляндия — Чехия и США — Швейцария.

В первых двух встречах подопечные Сергея Зубова одержали одну победу. Россияне уступили шведам (3:6) и переиграли швейцарцев (4:2).

Ранее двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов прокомментировал техническое поражение сборной России на МЧМ.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить