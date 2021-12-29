Фетисов прокомментировал техническое поражение сборной России на МЧМ

Двукратный олимпийский чемпион по хоккею Вячеслав Фетисов отреагировал на техническое поражение молодёжной сборной России от Словакии на чемпионате мира в Канаде.

«Такие вещи, как заболевания, организаторы МЧМ должны были предусмотреть. Для меня в этой ситуации странно следующее: например, команду лишают победы лишь после подтверждённого допинга у троих человек. Не знаю, почему на МЧМ всё происходит именно таким образом… Может быть, чтобы была дисциплина», — цитирует Фетисова «Чемпионат».

России присудили техническое поражение от Словакии после обнаружения случая заболевания коронавируса в команде. Изначально матч должен был состояться в канадском Ред-Дире в ночь с 29 на 30 декабря в 00:30 мск.

Прежде на турнире по такой же причине отменили матчи Финляндия — Чехия и США — Швейцария.

В первых двух встречах подопечные Сергея Зубова одержали одну победу. Россияне уступили шведам (3:6) и переиграли швейцарцев (4:2).

Ранее сообщалось, что Матвей Мичков сдал положительный тест на COVID-19 в составе сборной России на МЧМ.