РИА Новости: Мичков сдал положительный тест на COVID-19 в составе сборной России на МЧМ

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Стало известно, кто в составе молодёжной сборной России по хоккею заболел коронавирусной инфекцией перед матчем со Словакией на чемпионате мира в Канаде.
РИА Новости: Мичков сдал положительный тест на COVID-19 в составе сборной России на МЧМ
  • ©ФХР

Как сообщает РИА Новости, положительный тест сдал лидер национальной команды — 17-летний Матвей Мичков.

По этой причине был отменён матч со Словакией, а России присудили техническое поражение. Изначально матч должен был состояться в канадском Ред-Дире в ночь с 29 на 30 декабря в 00:30 мск.

В первых двух встречах подопечные Сергея Зубова одержали одну победу. Россияне уступили шведам (3:6) и переиграли швейцарцев (4:2).

До этого на турнире по той же причине отменили матчи Финляндия — Чехия и США — Швейцария.

Ранее ФХР подтвердила техническое поражение российской молодёжки от команды Словакии.

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