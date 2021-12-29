РИА Новости: Мичков сдал положительный тест на COVID-19 в составе сборной России на МЧМ

Стало известно, кто в составе молодёжной сборной России по хоккею заболел коронавирусной инфекцией перед матчем со Словакией на чемпионате мира в Канаде.

Как сообщает РИА Новости, положительный тест сдал лидер национальной команды — 17-летний Матвей Мичков.

По этой причине был отменён матч со Словакией, а России присудили техническое поражение. Изначально матч должен был состояться в канадском Ред-Дире в ночь с 29 на 30 декабря в 00:30 мск.

В первых двух встречах подопечные Сергея Зубова одержали одну победу. Россияне уступили шведам (3:6) и переиграли швейцарцев (4:2).

До этого на турнире по той же причине отменили матчи Финляндия — Чехия и США — Швейцария.

Ранее ФХР подтвердила техническое поражение российской молодёжки от команды Словакии.