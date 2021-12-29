ФХР подтвердила техническое поражение «молодёжки» от Словакии

Федерация хоккея России (ФХР) подтвердила информацию о техническом поражении молодёжной сборной от Словакии в матче третьего тура группового этапа чемпионата мира.

Об этом сообщает «Спорт-Экспресс» со ссылкой на пресс-службу ФХР.

Изначально матч должен был состояться в канадском Ред-Дире в ночь с 29 на 30 декабря в 00:30 мск.

В первых двух матчах подопечные Сергея Зубова одержали одну победу. Россияне уступили шведам (3:6) и переиграли швейцарцев (4:2).

Ранее сообщалось, что России засчитали техническое поражение в матче на МЧМ по хоккею из-за случая заболевания коронавирусом в команде.