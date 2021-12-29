РИА Новости: России засчитали техническое поражение в матче на МЧМ по хоккею

Молодёжной сборной России по хоккею присудили техническое поражение в матче третьего тура группового этапа чемпионата мира со Словакией.

Как сообщает РИА Новости, причиной отмены игры стало заболевание COVID-19 одного из игроков отечественной национальной команды.

Изначально матч должен был состояться в канадском Ред-Дире в ночь с 29 на 30 декабря в 00:30 мск.

В первых двух матчах подопечные Сергея Зубова одержали одну победу. Россияне уступили шведам (3:6) и переиграли швейцарцев (4:2).

Ранее сообщалось, что матч МЧМ по хоккею Финляндия — Чехия был отменён из-за коронавируса.