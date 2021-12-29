Матч МЧМ по хоккею Финляндия — Чехия отменён из-за коронавируса

Матч молодёжного чемпионата мира (МЧМ) 2022 года между командами Финляндии и Чехии, запланированный на 29 декабря, был отменён из-за положительного теста на COVID-19 у игрока чешской сборной.

«В связи с обязательным командным карантином после положительного результата теста одного из её хоккеистов сборная Чехии не сумеет принять участие в матче 29 декабря против Финляндии на чемпионате мира среди юниоров 2022 года. В результате будет зафиксирована победа сборной Финляндии со счетом 1:0 с лишением права собственности в соответствии с правилами IIHF (Международной федерации хоккея на льду. — RT). Статус карантина команды будет дополнительно оценён, чтобы определить, сумеет ли она принять участие в заключительной игре группового этапа, запланированной на 31 декабря, против Австрии», — говорится в объявлении на официальном сайте IIHF.

Матч должен был состояться 29 декабря в 22:00 мск.

Ранее сообщалось, что Канада разгромила Австрию на МЧМ-2022, забросив 11 шайб.