Канада разгромила Австрию на МЧМ-2022, забросив 11 шайб

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Канадская сборная разгромила команду Австрии в матче второго тура молодёжного чемпионата мира 2022 года в Канаде.
Канада разгромила Австрию на МЧМ-2022, забросив 11 шайб
  • globallookpress.com
  • © Keystone Press Agency

Встреча в Эдмонтоне на стадионе «Роджерс Плэйс» завершилась со счётом 11:2 в пользу хозяев. Канадский форвард Коннор Бедард оформил в матче покер. Он стал самым молодым игроком в истории МЧМ, забившим четыре шайбы в одной игре.

Напомним, что МЧМ-2022 проходит с 26 декабря 2021 года по 5 января 2022 года в Эдмонтоне и Ред-Дире. 30 декабря сборная России в третьем туре сыграет с командой Словакии. Начало — в 00:30 мск.

Ранее сообщалось, что США засчитали техническое поражение в матче МЧМ со Швейцарией из-за коронавируса.

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