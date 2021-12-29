Канада разгромила Австрию на МЧМ-2022, забросив 11 шайб

Канадская сборная разгромила команду Австрии в матче второго тура молодёжного чемпионата мира 2022 года в Канаде.

Встреча в Эдмонтоне на стадионе «Роджерс Плэйс» завершилась со счётом 11:2 в пользу хозяев. Канадский форвард Коннор Бедард оформил в матче покер. Он стал самым молодым игроком в истории МЧМ, забившим четыре шайбы в одной игре.

Напомним, что МЧМ-2022 проходит с 26 декабря 2021 года по 5 января 2022 года в Эдмонтоне и Ред-Дире. 30 декабря сборная России в третьем туре сыграет с командой Словакии. Начало — в 00:30 мск.

Ранее сообщалось, что США засчитали техническое поражение в матче МЧМ со Швейцарией из-за коронавируса.