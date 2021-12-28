Ударное начало: три шайбы в первом периоде помогли России обыграть Швейцарию на МЧМ по хоккею

Сборная России обыграла национальную команду Швейцарии в матче группового этапа молодёжного чемпионата мира по хоккею в Канаде — 4:2. Взять верх подопечным Сергея Зубова помогло удачное начало встречи. В первом периоде Данила Юров, Дмитрий Злодеев и Павел Тютнев чуть более чем за десять минут обеспечили коллективу комфортное премущество в счёте. А ближе к финальной сирене третьим голом на турнире отметился 17-летний Матвей Мичков.

Молодёжный чемпионат мира в Канаде начался для сборной России не слишком удачно. Она потерпела поражение от Швеции со счётом 3:6 и допустила непростительное количество удалений, сразу четыре шайбы пропустив в неравных составах.

Встреча со Швейцарией стала отличной возможностью реабилитироваться перед болельщиками. Альпийцы на первенствах планеты, как правило, не хватают звёзд с небес и чаще всего довольствуются выходом в четвертьфинал. В прошлом году они вовсе заняли последнее место в группе.

А перед началом нынешнего турнира коллектив Марко Байера вдобавок понёс серьёзную потерю. Положительные тесты на коронавирус сдал капитан прошлогодней команды Симон Кнак. По этой причине он партнёрам в Эдмонтоне не поможет. Да и статистика очных встреч была полностью на стороне «Красной машины»: 16 побед при двух ничьих и единственном поражении.

Однако у штаба Сергея Зубова хватало своей головной боли. В первую очередь речь шла о вратарской линии. Ярослав Аскаров не очень удачно сыграл с Канадой в товарищеском матче и пропустил три шайбы от Швеции, после чего был заменён во втором перерыве. В итоге тренер ожидаемо сделал ставку на его сменщика Егора Гуськова из «Локомотива», которого накануне также огорчили трижды.

Изменения произошли и в составе звеньев. Практически полностью оказалось перестроено третье. Пару Владимиру Грудинину в обороне составил Егор Савиков. В атаке вместе с Павлом Тютневым сыграли Данила Юров и Василий Пономарёв. В четвёртом оказались Кирилл Стеклов, Дмитрий Злодеев, Иван Зинченко, Никита Гуслистов и Иван Дидковский, пропустивший первую игру. А вот первое и второе Зубов трогать не стал.

К счастью, судьба противостояния оказалась практически решена ещё в первом периоде. Швейцарцы ожидаемо с первых мгновений отошли в оборону и плотно расположились в своей зоне, стремясь оставлять сопернику минимум пространства в центре. Поэтому россияне вынуждены были больше атаковать флангами. Там наступление, как правило, постепенно затухало, поскольку не находилось достойных адресатов для передачи.

На чужой половине альпийцы оказывались нечасто и терпеливо дожидались ошибок. Вскоре такой шанс им представился. Николас Бехлер убежал практически на рандеву с Гуськовым, но тот выручил своих партнёров.

Тут же подопечным Зубова удалось открыть счёт. Как и во встрече с Швецией, им помогла удача. Юров после сольного прохода Никиты Чибрикова нанёс бросок со средней дистанции в направлении ворот. Возможно, Кевин Паше справился бы с ним, если бы не двойной рикошет. В результате снаряд юркнул точно в ближний угол.

Забив, россияне почувствовали уверенность в себе и поймали кураж. У фаворита начало получаться практически всё: комбинации в центральной зоне, смелые рейды на пол-площадки, неожиданные финты и щелчки. Поэтому никого не удивил гол Дмитрия Злодеева на 16-й минуте. Он протащил снаряд по борту и с отрицательного угла нанёс бросок в стиле Мичкова. Затем он сам удачно сыграл на отскоке и со второй попытки отправил шайбу в сетку.

Следом свой момент реализовал Тютнев, с кистей не оставивший шансов Паше — 3:0. Юрову в этом эпизоде удалось записать себе в актив ещё и результативную передачу.

Единственной ложкой дёгтя стал гол Аттилио Биаски незадолго до сирены. Редкая контратака соперника завершилась точным броском нападающего. Он не выглядел неберущимся, однако шайба прошла под ловушкой у Гуськова, который бо́льшую часть периода скучал на своей половине.

Вторая двадцатиминутка получилась для фаворита куда менее удачной. Не успели хоккеисты вернуться на лёд, как швейцарцы едва не сократили отставание в счёте до минимума. Матвей Мичков попал под жёсткий силовой приём на чужой половине, и альпийцы организовали выпад два в одного. К счастью, после щелчка Джошуа Фахрни шайба попала в штангу.

Россияне ответили на это россыпью своих моментов. Они, как и в первом периоде, были нацелены на бросок и при любой возможности пытались поразить чужие ворота. Однако выше всяких похвал на последнем рубеже действовал Паше. Чего стоит хотя бы его сейв после выстрела Злодеева в упор. Кевин успел переместиться и чудом спас партнёров.

Не помогло коллективу Зубова и первое удаление в матче. Две минуты штрафа в составе соперника получил Аттилио Биаска. Отечественная команда не только ничего не создала в неравных составах, но и едва не пропустила. Теперь уже на рандеву с Гуськовым умчался Кристоф Каваллери, однако ему в последний момент сумел помешать Грудинин.

В дальнейшем «Красная машина» продолжала владеть неоспоримым преимуществом и наращивала количество бросков. Но в целом хоккей в её исполнении смотрелся несколько хаотично. Казалось, каждый исполнитель по отдельности стремился продемонстрировать своё мастерство. О командных взаимодействиях речи не шло. Не слишком заметны оказались даже представители ведущего звена Мичков — Семён Демидов — Марат Хуснутдинов, которые за 40 минут не набрали ни одного балла за результативность. Матвей больше оказался нацелен на передачу, но партнёры не всегда понимали его замыслы.

Заключительный период мало чем отличался от предыдущего с той разницей, что альпийцы стали действовать смелее. Терять им было нечего, а потому они куда активнее пошли вперёд. Но всё же преимуществом продолжали владеть россияне. И именно они могли скорее довести дело до разгрома. Интригу продолжал хранить Паше. Для начала он ногой парировал хитрый бросок с неудобной руки в исполнении Пономарёва, а затем грудью бросился под щелчок Ивана Зинченко.

Неожиданный шанс оппоненту подарил Тютнев. Как и в противостоянии со Швецией, он схватил абсолютно ненужное удаление за нарушение правил на чужой половине и отправился на скамейку штрафников. Швейцарцы в большинстве действовали неидеально, но пару раз всё-таки потревожили Гуськова. А на исходе этого отрезка подопечных Зубова вновь спасла стойка.

Коллектив Марко Байера с каждой новой атакой чувствовал всё большую уверенность в себе и понимал, что с этой сборной России можно сражаться. К счастью, в нужный момент напомнило о себе первое звено. Хуснутдинов в быстром отрыве протащил снаряд по правому борту и отдал передачу в центр на Демидова, а тот моментально переадресовал шайбу на дальнюю штангу Мичкову. Матвей идеально замкнул прострел партнёра и отметился третьим голом на турнире.

Казалось, все вопросы об исходе встречи оказались решены. Однако концовка неожиданно получилась для фаворита непростой. За минуту и 15 секунд до финальной сирены Фабиан Рицман, воспользовавшись набросом Дарио Алленшпаха от борта, переправил шайбу между щитков Гуськову. Тренерский штаб отечественной команды попросил посмотреть повтор в надежде на офсайд.

Судьи быстро оценили ситуацию и засчитали гол. А швейцарцы из-за неиспользованного челленджа соперника получили большинство. Разумеется, они тут же сняли вратаря, оставшись вшестером против четверых полевых. Однако россияне действовали спокойно и самоотверженно и не позволили оппоненту возродить интригу.

Таким образом, сборная во втором матче на МЧМ одержала первую ожидаемую победу. При этом игра в её исполнении вновь получилась неидеальной. Вызвали вопросы и две пропущенные шайбы. Гуськов, получив шанс, воспользоваться им не сумел. Зато порадовал набравший два балла Юров и вновь огорчивший соперника Мичков.