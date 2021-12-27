Журова считает, что поражение от Швеции пойдёт на пользу России

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Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту, а ныне депутат Госдумы Светлана Журова отреагировала на поражение национальной команды от Швеции на молодёжном чемпионате мира 2022 года.
Журова считает, что поражение от Швеции пойдёт на пользу России
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«У нас есть такая весёлая традиция — если мы пролетаем как красавцы до плей-офф, для нашей психологии это не всегда самый лучший вариант. Через преодоление трудностей у нас результат лучше», — цитирует Журову «Спорт-Экспресс».

Она добавила, что спокойно относится к этому поражению. По мнению Журовой, когда происходит что-то плохое — это сигнал к действиям.

Напомним, что сборная России проиграла в первом матче турнира команде Швеции. Матч завершился со счётом 6:3 в пользу шведской сборной. В составе национальной команды дублем отметился Матвей Мичков.

Ранее Николишин поддержал Аскарова после поражения от Швеции на МЧМ-2022.

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