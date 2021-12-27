Николишин поддержал Аскарова после поражения от Швеции на МЧМ-2022

Чемпион мира и бронзовый призёр Олимпийских игр Андрей Николишин отреагировал на поражение национальной команды от Швеции на молодёжном чемпионате мира 2022 года.

«Аскаров? Какие к нему вопросы? Где защитники? Почему дают закрывать вратаря? А в скольких моментах вратарь выручил, никто не запомнил. У меня большие вопросы к игре в обороне», — цитирует Николишина «Чемпионат».

Он также разобрал пропущенные голы, но не увидел в них ошибок вратаря.

Напомним, что сборная России проиграла в первом матче турнира команде Швеции. Матч завершился со счётом 6:3 в пользу шведской сборной. В составе национальной команды дублем отметился Матвей Мичков.

Ранее Кожевников заявил о поражении России, что впереди ещё весь турнир, поэтому никакой паники.



