Николишин поддержал Аскарова после поражения от Швеции на МЧМ-2022

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Чемпион мира и бронзовый призёр Олимпийских игр Андрей Николишин отреагировал на поражение национальной команды от Швеции на молодёжном чемпионате мира 2022 года.
Николишин поддержал Аскарова после поражения от Швеции на МЧМ-2022
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«Аскаров? Какие к нему вопросы? Где защитники? Почему дают закрывать вратаря? А в скольких моментах вратарь выручил, никто не запомнил. У меня большие вопросы к игре в обороне», — цитирует Николишина «Чемпионат».

Он также разобрал пропущенные голы, но не увидел в них ошибок вратаря.

Напомним, что сборная России проиграла в первом матче турнира команде Швеции. Матч завершился со счётом 6:3 в пользу шведской сборной. В составе национальной команды дублем отметился Матвей Мичков.

Ранее Кожевников заявил о поражении России, что впереди ещё весь турнир, поэтому никакой паники.

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