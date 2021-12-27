Кожевников — о поражении России: впереди ещё весь турнир, никакой паники

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников отреагировал на поражение национальной команды от Швеции на молодёжном чемпионате мира 2022 года.

«С одной стороны, важно хорошо начать турнир, с другой — это далеко не самое главное. Впереди ещё весь турнир, так что никакой паники быть не должно», — цитирует Кожевникова «Чемпионат».

Он добавил, что в сборной России собрались хорошие игроки. По мнению Кожевникова, у этих хоккеистов есть лидерские качества.

Напомним, что сборная России проиграла в первом матче турнира команде Швеции. Матч завершился со счётом 6:3 в пользу шведской сборной. В составе национальной команды дублем отметился Матвей Мичков.

Ранее Плющев заявил, что тренеры ошиблись, выпустив Аскарова на матч со Швецией.