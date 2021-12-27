Кожевников — о поражении России: впереди ещё весь турнир, никакой паники

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Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников отреагировал на поражение национальной команды от Швеции на молодёжном чемпионате мира 2022 года.
Кожевников — о поражении России: впереди ещё весь турнир, никакой паники
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«С одной стороны, важно хорошо начать турнир, с другой — это далеко не самое главное. Впереди ещё весь турнир, так что никакой паники быть не должно», — цитирует Кожевникова  «Чемпионат».

Он добавил, что в сборной России собрались хорошие игроки. По мнению Кожевникова, у этих хоккеистов есть лидерские качества.

Напомним, что сборная России проиграла в первом матче турнира команде Швеции. Матч завершился со счётом 6:3 в пользу шведской сборной. В составе национальной команды дублем отметился Матвей Мичков.

Ранее Плющев заявил, что тренеры ошиблись, выпустив Аскарова на матч со Швецией.

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