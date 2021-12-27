Плющев: тренеры ошиблись, выпустив Аскарова на матч со Швецией

Бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев отреагировал на поражение национальной команды от Швеции на молодёжном чемпионате мира 2022 года.

«Ещё думаю, что тренеры ошиблись, выпустив Аскарова. Может, в пропущенных шайбах он и не виноват, но вратарь должен выручать свою команду, а не просто «тащить своё», — цитирует Плющева «Чемпионат».

Он добавил, что шесть пропущенных шайб многовато для сборной России. По мнению Плющева, основным вратарём на турнире должен стать Егор Гуськов.

Напомним, что сборная России проиграла в первом матче турнира команде Швеции. Матч завершился со счётом 6:3 в пользу шведской сборной. В составе национальной команды дублем отметился Матвей Мичков.

Ранее сборная США обыграла Словакию в матче МЧМ-2022.