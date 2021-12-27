Плющев: тренеры ошиблись, выпустив Аскарова на матч со Швецией

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Бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев отреагировал на поражение национальной команды от Швеции на молодёжном чемпионате мира 2022 года.
Плющев: тренеры ошиблись, выпустив Аскарова на матч со Швецией
  • globallookpress.com
  • © Keystone Press Agency

«Ещё думаю, что тренеры ошиблись, выпустив Аскарова. Может, в пропущенных шайбах он и не виноват, но вратарь должен выручать свою команду, а не просто «тащить своё», — цитирует Плющева «Чемпионат».

Он добавил, что шесть пропущенных шайб многовато для сборной России. По мнению Плющева, основным вратарём на турнире должен стать Егор Гуськов.

Напомним, что сборная России проиграла в первом матче турнира команде Швеции. Матч завершился со счётом 6:3 в пользу шведской сборной. В составе национальной команды дублем отметился Матвей Мичков.

Ранее сборная США обыграла Словакию в матче МЧМ-2022.

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