Сборная США обыграла Словакию в матче МЧМ-2022

Молодёжная сборная США обыграла национальную команду Словакии на групповом этапе молодёжного чемпионата мира 2022 года.

Встреча в Ред-Дире на стадионе «Вестернер Парк Центриум» завершилась со счётом 3:2 в пользу американцев.

По ходу встречи команда США вела со счётом 3:0, но молодёжная сборная Словакии сумела отыграть два гола благодаря дублю Мартина Хромьяка.

Напомним, что сборная России проиграла в первом матче турнира команде Швеции. Матч завершился со счётом 6:3 в пользу шведской сборной. В составе национальной команды дублем отметился Матвей Мичков.

Ранее Свечков заявил, что игра на МЧМ-2022 не получилась из-за дисциплины.