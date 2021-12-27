Свечков: игра на МЧМ-2022 не получилась из-за дисциплины
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«Игра не получилась из-за дисциплины. Дважды играть «три на пять» на таком уровне — это непростительно», — цитирует Свечкова пресс-служба НХЛ.
Он добавил, что именно по этой причине команда пропустила быстрые голы. Он также отметил, что из-за большой разницы в счёте игра давалась тяжело.
Напомним, что Россия уступила Швеции на старте МЧМ-2022 по хоккею. Встреча завершилась со счётом 6:3 в пользу шведской команды.
В составе российской сборной забитыми шайбами отметились Фёдор Свечков и дважды — Матвей Мичков.
Ранее канадский защитник Пауэр стал автором первого хет-трика на МЧМ-2022.