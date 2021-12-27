Канадский защитник Пауэр стал автором первого хет-трика на МЧМ-2022

Защитник сборной Канады Оуэн Пауэр стал первым хоккеистом на молодёжном чемпионате мира 2022 года, оформившим хет-трик.

Тремя забитыми шайбами защитник отметился в матче с Чехией. Встреча в Эдмонтоне (Канада) на стадионе «Роджерс Плэйс» завершилась со счётом 6:3 в пользу хозяев.

Пауэр также стал первым в истории канадским защитником, сделавшим хет-трик на молодёжном чемпионате мира 2022 года.

Напомним, что МЧМ-2022 проходит с 26 декабря 2021 года по 5 января 2022 года в Эдмонтоне и Ред-Дире. Сборная России проиграла в стартовом матче Швеции со счётом 3:6.

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