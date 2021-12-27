Зубов назвал причины поражения сборной России в матче со Швецией на МЧМ-2022

Главный тренер молодёжной сборной России по хоккею Сергей Зубов прокомментировал поражение от Швеции в матче группового этапа молодёжного чемпионата мира 2022 года.

«Нужно подтянуть дисциплину, играли «три на пять» и поплатились за это. Почему так много удалений? Ребята волнуются, для многих это первый турнир на таком уровне», — цитирует Зубова «Чемпионат».

Он отметил, что тренеры пытаются успокаивать ребят, но эмоции берут своё. Наставник добавил, что нужно исключать подобные ситуации с удалениями.

Напомним, что Россия уступила Швеции на старте МЧМ-2022 по хоккею. Встреча завершилась со счётом 6:3 в пользу шведской команды. Мичков отметился в матче дублем.

Ранее Зубов ответил на вопрос, будет ли рекомендовать Мичкова на ОИ-2022.