Зубов ответил на вопрос, будет ли рекомендовать Мичкова на ОИ-2022

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Главный тренер молодёжной сборной России по хоккею Сергей Зубов рассказал, будет ли тренерский штаб рекомендовать Матвея Мичкова на зимние Олимпийские игры 2022 года в Пекине.

«Будем ли рекомендовать Мичкова на Олимпиаду? Давайте сыграем турнир, а потом будем решать. Сейчас наша цель — успешно выступить здесь. Матвей производит наилучшие впечатления», — цитирует Зубова «Чемпионат».

Он похвалил хоккеиста за игровые качества, назвав его талантливым.

Напомним, что Россия уступила Швеции на старте МЧМ-2022 по хоккею. Встреча завершилась со счётом 6:3 в пользу шведской команды. Мичков отметился в матче дублем.

Ранее сборная Канады обыграла Чехию в стартовом матче МЧМ-2022.

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