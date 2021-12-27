Сборная Канады обыграла Чехию в стартовом матче МЧМ-2022

Сборная Канады обыграла национальную команду Чехии в стартовом матче группового этапа молодёжного чемпионата мира 2022 года.

Встреча в Эдмонтоне (Канада) на стадионе «Роджерс Плэйс» завершилась со счётом 6:3 в пользу хозяев.

Напомним, что сборная России проиграла в первом матче турнира команде Швеции. Матч завершился со счётом 6:3 в пользу шведской сборной. В составе национальной команды дублем отметился Матвей Мичков.

Напомним, что МЧМ-2022 проходит с 26 декабря 2021 года по 5 января 2022 года в Эдмонтоне и Ред-Дире. Следующий матч Россия проведёт с командой Швейцарии.

Ранее Россия уступила Швеции на старте МЧМ-2022 по хоккею.