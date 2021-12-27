Россия уступила Швеции на старте МЧМ-2022 по хоккею
Первая игра группы В, которая прошла на льду арены «Вестернер Парк Центриум» в Ред-Дире (Канада), завершилась со счётом 6:3 в пользу скандинавкой сборной.
В составе сборной России шайбы забросили Матвей Мичков (45-я и 46-я минуты), Фёдор Свечков (37-я).
У шведов в меньшинстве голом отметился Симон Эдвинссон (27-я), а также в большинстве Оскар Олауссон (6-я), Эмиль Андре (35-я) и Александр Хольц (44-я). Финальную точку в матче поставили Теодор Нидербах (52-я) и Даниэль Юнгман (59-я, пустые ворота).
В следующем матче команда Сергея Зубова встретится со Швейцарией 28 декабря.
Турнир завершится 5 января.
Ранее сообщалось, что Финляндия обыграла на старте МЧМ-2022 Германию.