Россия уступила Швеции на старте МЧМ-2022 по хоккею

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Сборная России потерпела поражение в стартовом матче молодёжного чемпионата мира 2022 года по хоккею с командой Швеции.

Первая игра группы В, которая прошла на льду арены «Вестернер Парк Центриум» в Ред-Дире (Канада), завершилась со счётом 6:3 в пользу скандинавкой сборной.

В составе сборной России шайбы забросили Матвей Мичков (45-я и 46-я минуты), Фёдор Свечков (37-я).

У шведов в меньшинстве голом отметился Симон Эдвинссон (27-я), а также в большинстве Оскар Олауссон (6-я), Эмиль Андре (35-я) и  Александр Хольц (44-я). Финальную точку в матче поставили Теодор Нидербах (52-я) и Даниэль Юнгман (59-я, пустые ворота).

В следующем матче команда Сергея Зубова встретится со Швейцарией 28 декабря.

Турнир завершится 5 января.

Ранее сообщалось, что Финляндия обыграла на старте МЧМ-2022 Германию.

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