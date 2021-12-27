Финляндия обыграла на старте МЧМ-2022 Германию

Сборная Финляндии в стартовом матче молодёжного чемпионата мира 2022 года по хоккею переиграла команду Германии.

Игра группы А, которая прошла на льду арены «Роджерс Плэйс» в Эдмонтоне (Канада), завершилась со счётом 3:1 в пользу сборной Суоми.

В составе команды Финляндии шайбы забросили Брэд Ламберт (13-я минута), Йоэль Мяяття (28-я), Самуэль Хелениус (48-я). У Германии отличился Лука Мюнценбергер (24-я).

В следующем матче финны сыграют с австрийцами (27 декабря). Немцы встретятся с чехами (28 декабря).

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