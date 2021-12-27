Финляндия обыграла на старте МЧМ-2022 Германию
Игра группы А, которая прошла на льду арены «Роджерс Плэйс» в Эдмонтоне (Канада), завершилась со счётом 3:1 в пользу сборной Суоми.
В составе команды Финляндии шайбы забросили Брэд Ламберт (13-я минута), Йоэль Мяяття (28-я), Самуэль Хелениус (48-я). У Германии отличился Лука Мюнценбергер (24-я).
В следующем матче финны сыграют с австрийцами (27 декабря). Немцы встретятся с чехами (28 декабря).
Ранее комментатор Сергей Гимаев — младший оценил шансы сборной России в стартовом матче с командой Швеции на МЧМ-2022.