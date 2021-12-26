Гимаев поделился ожиданиями от матча Россия — Швеция на МЧМ-2022

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Комментатор и известный в прошлом защитник Сергей Гимаев-младший оценил шансы сборной России от стартового матча с командой Швеции на молодежном чемпионате мира по хоккею 2022 года.
Гимаев поделился ожиданиями от матча Россия — Швеция на МЧМ-2022
  • AFP
  • © Codie McLachlan / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

«Ожидания от матча самые хорошие. Надеюсь, что мы победим. У шведов хороший вратарь, хорошая линия обороны — сильнейшие стороны их сборной. У России же нападение лучше, чем у шведов», — цитирует Гимаева «Чемпионат».

По мнению Гимаева, вратарская и оборонительная линии не выглядят сильнейшими в российской сборной.

Матч Россия — Швеция состоится 27 декабря на льду арены «Вестернер Парк Центриум» в Ред-Дире (Канада). Игра начнется в 00:30 мск.

Ранее бывший глава Международной федерации хоккея (IIHF) Рене Фазель поделился своим мнением о стартующем МЧМ-2022 в связи с ситуации с коронавирусом.

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