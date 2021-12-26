Фазель: надеюсь, IIHF способна провести МЧМ-2022

Короткая ссылка
Бывший глава Международной федерации хоккея (IIHF) Рене Фазель поделился своим мнением о стартующем молодёжном чемпионате мира 2022 года в Канаде в связи с ситуации с коронавирусом.
Фазель: надеюсь, IIHF способна провести МЧМ-2022
  • Legion-Media

«На турнире трибуны разрешено заполнять не более, чем на 50%. Никто не защищён от коронавируса. Я реально скрещиваю пальцы, чтобы всё прошло нормально. Сегодня ситуация с пандемией вновь очень сумасшедшая, вы знаете, что IIHF уже отменила все свои турниры в январе, это всё похоже на дамоклов меч. Но я надеюсь, что IIHF способна провести этот чемпионат мира», — цитирует слова Фазеля ТАСС. 

Молодёжный чемпионат мира — 2022 пройдёт с 26 декабря 2021 года по 5 января 2022 года в канадских Эдмонтоне и Ред-Дире.

Ранее Быков оценил шансы сборной России на МЧМ по хоккею.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем YouTube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить