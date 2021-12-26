Фазель: надеюсь, IIHF способна провести МЧМ-2022

Бывший глава Международной федерации хоккея (IIHF) Рене Фазель поделился своим мнением о стартующем молодёжном чемпионате мира 2022 года в Канаде в связи с ситуации с коронавирусом.

«На турнире трибуны разрешено заполнять не более, чем на 50%. Никто не защищён от коронавируса. Я реально скрещиваю пальцы, чтобы всё прошло нормально. Сегодня ситуация с пандемией вновь очень сумасшедшая, вы знаете, что IIHF уже отменила все свои турниры в январе, это всё похоже на дамоклов меч. Но я надеюсь, что IIHF способна провести этот чемпионат мира», — цитирует слова Фазеля ТАСС.

Молодёжный чемпионат мира — 2022 пройдёт с 26 декабря 2021 года по 5 января 2022 года в канадских Эдмонтоне и Ред-Дире.

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