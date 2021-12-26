Быков оценил шансы сборной России на МЧМ по хоккею

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Бывший главный тренер сборной России по хоккею Вячеслав Быков поделился своими ожиданиями от выступления молодёжной команды страны на грядущем чемпионате мира в Канаде.
Быков оценил шансы сборной России на МЧМ по хоккею
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«В России во все годы были сильные молодые хоккеисты. У нынешнего состава под руководством Сергея Зубова есть хорошие шансы прервать серию без побед на чемпионатах мира и привезти домой золотые медали. Я хочу пожелать нашим ребятам доброго пути на МЧМ и удачи в реализации их потенциала. Буду болеть и ждать от них победы в Канаде», — приводит слова Быкова Metaratings.ru.

Молодёжный чемпионат мира — 2022 пройдёт с 26 декабря 2021 года по 5 января 2022 года.

Сборная России проведёт свой первый матч на тунире против команды Швеции в ночь с 26 на 27 декабря. Начало встречи запланировано на 00:30 по московскому времени.

Ранее Воробьёв высказался о тренерском штабе Сергея Гончара.

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