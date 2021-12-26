Воробьёв: на МЧМ мы увидим, что из себя представляет тренерский штаб Гончара

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Заслуженный тренер России Пётр Воробьёв поделился своими ожиданиями от стартующего в Канаде молодёжного чемпионате мира по хоккею 2022 года.
Воробьёв: на МЧМ мы увидим, что из себя представляет тренерский штаб Гончара
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«Чтобы победить на турнире, нужен серьёзный опыт. На чемпионате мира мы увидим, что представляет из себя нынешний тренерский штаб. Желаю Сергею Гончару победы. У нас очень неплохая сборная, но, с другой стороны, у Канады, Швеции, Финляндии также приличные команды. Для того, чтобы говорить о серьёзных достижениях, необходимо сначала их добиться. Мы же больше говорим о победах, но не выигрывали молодежный чемпионат мира 11 лет. Нужно быть скромнее», — цитирует Воробьёва «Чемпионат».

Молодёжный чемпионат мира по хоккею пройдёт в канадских Эдмонтоне и Ред-Дире с 26 декабря по 5 января.

Ранее Фетисов поделился ожиданиями от матча России со Швецией на МЧМ-2022.

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