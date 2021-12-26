Воробьёв: на МЧМ мы увидим, что из себя представляет тренерский штаб Гончара

Заслуженный тренер России Пётр Воробьёв поделился своими ожиданиями от стартующего в Канаде молодёжного чемпионате мира по хоккею 2022 года.

«Чтобы победить на турнире, нужен серьёзный опыт. На чемпионате мира мы увидим, что представляет из себя нынешний тренерский штаб. Желаю Сергею Гончару победы. У нас очень неплохая сборная, но, с другой стороны, у Канады, Швеции, Финляндии также приличные команды. Для того, чтобы говорить о серьёзных достижениях, необходимо сначала их добиться. Мы же больше говорим о победах, но не выигрывали молодежный чемпионат мира 11 лет. Нужно быть скромнее», — цитирует Воробьёва «Чемпионат».

Молодёжный чемпионат мира по хоккею пройдёт в канадских Эдмонтоне и Ред-Дире с 26 декабря по 5 января.

Ранее Фетисов поделился ожиданиями от матча России со Швецией на МЧМ-2022.