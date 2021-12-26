Фетисов поделился ожиданиями от матча России со Швецией на МЧМ-2022

Двукратный олимпийский чемпион, ныне депутат Госдумы Вячеслав Фетисов, поделился ожиданиями от выступления сборной России на молодёжном чемпионате мира в матче с командой Швеции.

«Первая игра для начала чемпионата мира всегда важна. Тем более играем с главными конкурентами в группе. Надеемся, что ребята справятся с волнением, эмоциями и будут играть в свой хоккей, не смотря на прошлые матчи своих соперников», — цитирует Фетисова «Спорт-Экспресс».

Первый матч команды на МЧМ-2022 пройдёт со сборной Швеции 27 декабря. Начало — в 00:30 мск.

МЧМ-2022 пройдёт с 26 декабря по 5 января в Эдмонтоне и Ред-Дире. Команда Сергея Зубова 27 декабря встретится со шведами в стартовом матче турнира.

Каменский прокомментировал предстоящий матч России со Швецией на МЧМ-2022.