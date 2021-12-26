Фетисов поделился ожиданиями от матча России со Швецией на МЧМ-2022

Короткая ссылка
Двукратный олимпийский чемпион, ныне депутат Госдумы Вячеслав Фетисов, поделился ожиданиями от выступления сборной России на молодёжном чемпионате мира в матче с командой Швеции.
Фетисов поделился ожиданиями от матча России со Швецией на МЧМ-2022
  • © ФХР

«Первая игра для начала чемпионата мира всегда важна. Тем более играем с главными конкурентами в группе. Надеемся, что ребята справятся с волнением, эмоциями и будут играть в свой хоккей, не смотря на прошлые матчи своих соперников», — цитирует Фетисова «Спорт-Экспресс».

Первый матч команды на МЧМ-2022 пройдёт со сборной Швеции 27 декабря. Начало — в 00:30 мск.

МЧМ-2022 пройдёт с 26 декабря по 5 января в Эдмонтоне и Ред-Дире. Команда Сергея Зубова 27 декабря встретится со шведами в стартовом матче турнира.

Каменский прокомментировал предстоящий матч России со Швецией на МЧМ-2022.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить