Каменский прокомментировал предстоящий матч России со Швецией на МЧМ-2022

Советник главного тренера сборной России по хоккею Валерий Каменский поделился ожиданиями от выступления национальной команды на молодёжном чемпионате мира в матче с командой Швеции.

«Я думаю, что на каждый матч нужно выходить как на последний. Тогда будет результат. Если беречь силы и где-то кому-то проигрывать, лучше не ехать на турнир», — цитирует Каменского «Спорт-Экспресс».

Он добавил, что молодые игроки быстро восстанавливаются, поэтому они должны выкладываться на 100%.

Первый матч команды на МЧМ-2022 пройдёт со сборной Швеции 27 декабря. Начало — в 00:30 мск.

Ранее Крикунов заявил, что России по силам выиграть молодёжный чемпионат мира.