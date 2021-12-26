Каменский прокомментировал предстоящий матч России со Швецией на МЧМ-2022

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Советник главного тренера сборной России по хоккею Валерий Каменский поделился ожиданиями от выступления национальной команды на молодёжном чемпионате мира в матче с командой Швеции.
Каменский прокомментировал предстоящий матч России со Швецией на МЧМ-2022
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«Я думаю, что на каждый матч нужно выходить как на последний. Тогда будет результат. Если беречь силы и где-то кому-то проигрывать, лучше не ехать на турнир», — цитирует Каменского «Спорт-Экспресс».

Он добавил, что молодые игроки быстро восстанавливаются, поэтому они должны выкладываться на 100%.

Первый матч команды на МЧМ-2022 пройдёт со сборной Швеции 27 декабря. Начало — в 00:30 мск.

Ранее Крикунов заявил, что России по силам выиграть молодёжный чемпионат мира.

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