Третьяк: меня настораживает, что в двух матчах Россия пропустила 12 шайб

Президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк отреагировал на поражение национальной команды от Швеции на молодёжном чемпионате мира 2022 года.

«Меня настораживает, что в двух матчах, с канадцами и шведами, мы много пропустили — 12 шайб. Значит, есть вопросы к вратарям, защитникам и центральным нападающим, и тут надо что-то подкорректировать», — цитирует Третьяка ТАСС.

Он добавил, что тренерский штаб должен в срочном порядке исправлять ошибки, допущенные в предыдущих матчах.

Напомним, что молодёжная сборная России проиграла в стартовом матче МЧМ-2022 Швеции со счётом 3:6. В контрольном матче национальная команда уступила Канаде (4:6).

Ранее Журова заявила, что поражение от Швеции пойдёт на пользу России.