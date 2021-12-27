Третьяк: меня настораживает, что в двух матчах Россия пропустила 12 шайб

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Президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк отреагировал на поражение национальной команды от Швеции на молодёжном чемпионате мира 2022 года.
Третьяк: меня настораживает, что в двух матчах Россия пропустила 12 шайб
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«Меня настораживает, что в двух матчах, с канадцами и шведами, мы много пропустили — 12 шайб. Значит, есть вопросы к вратарям, защитникам и центральным нападающим, и тут надо что-то подкорректировать», — цитирует Третьяка ТАСС.

Он добавил, что тренерский штаб должен в срочном порядке исправлять ошибки, допущенные в предыдущих матчах.

Напомним, что молодёжная сборная России проиграла в стартовом матче МЧМ-2022 Швеции со счётом 3:6. В контрольном матче национальная команда уступила Канаде (4:6).

Ранее Журова заявила, что поражение от Швеции пойдёт на пользу России.

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