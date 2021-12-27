Фетисов — о поражении России на МЧМ-2022: дисциплина командная ужасная

Двукратный олимпийский чемпион, ныне депутат Государственной думы Вячеслав Фетисов, отреагировал на поражение национальной команды от Швеции на молодёжном чемпионате мира 2022 года.

«Играли плохо. Дисциплина командная ужасная. Один 17-летний парень хотел больше всех, мне кажется», — цитирует Фетисова «Чемпионат».

Он добавил, что это может быть связано со стартовым волнением. Но, по мнению Фетисова, хоккеисты должны собраться, потому что дисциплина — это часть командного успеха.

Напомним, что молодёжная сборная России проиграла в стартовом матче МЧМ-2022 Швеции со счётом 3:6.

Ранее Третьяк заявил, что его настораживает 12 пропущенных шайб сборной России.