Фетисов — о поражении России на МЧМ-2022: дисциплина командная ужасная

Короткая ссылка
Двукратный олимпийский чемпион, ныне депутат Государственной думы Вячеслав Фетисов, отреагировал на поражение национальной команды от Швеции на молодёжном чемпионате мира 2022 года.
Фетисов — о поражении России на МЧМ-2022: дисциплина командная ужасная
  • © ФХР

«Играли плохо. Дисциплина командная ужасная. Один 17-летний парень хотел больше всех, мне кажется», — цитирует Фетисова «Чемпионат».

Он добавил, что это может быть связано со стартовым волнением. Но, по мнению Фетисова, хоккеисты должны собраться, потому что дисциплина — это часть командного успеха.

Напомним, что молодёжная сборная России проиграла в стартовом матче МЧМ-2022 Швеции со счётом 3:6.

Ранее Третьяк заявил, что его настораживает 12 пропущенных шайб сборной России.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить