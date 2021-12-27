Стал известен состав России на матч МЧМ-2022 по хоккею со Швейцарией

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Молодёжная сборная России по хоккею определилась с составом и сочетанием звеньев на матч чемпионата мира 2022 года со Швейцарией.
Стал известен состав России на матч МЧМ-2022 по хоккею со Швейцарией

Состав опубликован в Twitter-аккаунте Федерации хоккея России (ФХР).

Вратари: Гуськов (Аскаров);

Первое звено: Мухамадуллин — Смирнов, Демидов — Хуснутдинов — Мичков;

Второе звено: Кирсанов — Новиков, Свечков — Танков — Чибриков;

Третье звено: Грудинин — Савиков, Тютнев — Пономарёв — Юров;

Четвёртое звено: Стеклов, Злодеев — Зинченко — Дидковский — Гуслистов.

Встреча состоится в канадском Ред-Дире. Начало — 00:30 мск.

Напомним, что в первом матче россияне проиграли шведам со счётом 3:6.

Ранее главный тренер взрослой сборной России по хоккею Алексей Жамнов 

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