Стал известен состав России на матч МЧМ-2022 по хоккею со Швейцарией
Состав опубликован в Twitter-аккаунте Федерации хоккея России (ФХР).
Вратари: Гуськов (Аскаров);
Первое звено: Мухамадуллин — Смирнов, Демидов — Хуснутдинов — Мичков;
Второе звено: Кирсанов — Новиков, Свечков — Танков — Чибриков;
Третье звено: Грудинин — Савиков, Тютнев — Пономарёв — Юров;
Четвёртое звено: Стеклов, Злодеев — Зинченко — Дидковский — Гуслистов.
Встреча состоится в канадском Ред-Дире. Начало — 00:30 мск.
Напомним, что в первом матче россияне проиграли шведам со счётом 3:6.
Ранее главный тренер взрослой сборной России по хоккею Алексей Жамнов
Есть состав молодёжки на второй матч чемпионата мира!— Хоккей России (@russiahockey) December 27, 2021
Начало игры в 00:30 по мск, смотреть — на Первом канале и на https://t.co/hVuJjUSFTb 🏒#россиявмоемсердцеpic.twitter.com/lJTtQw4o1G