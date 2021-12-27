Жамнов считает, что в первом матче на МЧМ Россию подвела игровая дисциплина

Главный тренер сборной России по хоккею Алексей Жамнов прокомментировал поражение молодёжной команды страны в стартовом матче чемпионата мира — 2022.

«По одному матчу глобальных выводов делать нельзя. Команду подвела игровая дисциплина, но турнир только начался. Ясно, что группа тяжёлая, но нужно из неё выходить. Думаю, что тренерский штаб уберёт все ненужные вещи. Если будет дисциплина, то всё у них будет нормально», — цитирует Жамнова ТАСС.

Молодёжная сборная России проиграла своим сверстникам из Швеции (3:6), пропустив три шайбы в меньшинстве.

Ранее Михайлов призвал поддержать молодёжную сборную России после поражения в первом матче МЧМ.