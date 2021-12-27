Михайлов призвал поддержать молодёжную сборную России после поражения в первом матче МЧМ

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Заслуженный тренер России олимпийский чемпион Борис Михайлов прокомментировал поражение сборной России от Швеции (3:6) в первом туре группового этапа молодёжного чемпионата мира по хоккею.
Михайлов призвал поддержать молодёжную сборную России после поражения в первом матче МЧМ
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«Видимо, перегорели, много удалений было как раз из-за переизбытка эмоций. Думаю, что второй матч сборная России проведёт намного лучше. Желаю нашим ребятам удачи в дальнейших играх. После первого матча что критиковать-то? Посмотрим, как сборная России будет дальше выступать. Наоборот, в этот непростой для команды момент игроков надо поддержать. Чтобы они почувствовали, что все за них переживают, в них верят. Надеюсь, у них получится сосредоточиться и хорошо сыграть против команды Швейцарии. Никого из хоккеистов выделять не буду! Играет всегда вся команда», — цитирует Михайлова «РБ Спорт».

Матч второго тура между сборными России и Швейцарии состоится 28 декабря в 00:30 мск. Молодёжный чемпионат мира по хоккею проходит в Канаде.

Ранее Третьяк признался, что его настораживает, что в двух матчах Россия пропустила 12 шайб.

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