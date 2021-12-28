Гол Мичкова помог России обыграть Швейцарию на МЧМ-2022 по хоккею

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RT
Молодёжная сборная России по хоккею одержала победу над командой Швейцарии во втором туре чемпионата мира в Канаде.
Гол Мичкова помог России обыграть Швейцарию на МЧМ-2022 по хоккею

Встреча прошла в Ред-Дире и завершилась со счётом 4:2 в пользу подопечных Сергея Зубова.

В первом периоде в составе отечественной команды отличились Данила Юров (8'), Дмитрий Злодеев (16) и Павел Тютнев (18'), а в третьем шайбу забросил Матвей Мичков (52'). У альпийцев голами отметились Аттилио Биаска (19') и Фабиан Рицман (59').

Таким образом, россияне одержали первую победу на текущих соревнованиях. Напомним, что в первом матче они проиграли шведам (3:6).

В ночь с 30 на 31 декабря Россия сыграет со Словакией. Начало — 00:30 мск.

Ранее сообщалось, что российские и швейцарские хоккеисты повздорили во время матча МЧМ-2022.

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