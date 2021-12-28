Российские и швейцарские хоккеисты повздорили во время матча МЧМ-2022

Между игроками сборных России и Швейцарии произошёл конфликт во втором туре группового этапа молодёжного чемпионата мира по хоккею в Канаде.

Инцидент произошёл в третьем периоде. Во время численного преимущества альпийцы насели на ворота Егора Гуськова. Голкипер забрал шайбу после суматохи в своей зоне, а остальные игроки начали толкаться. Однако судьям удалось разнять конфликтующих.

Причём всего за пару минут до этого у ворот россиян произошла ещё одна небольшая стычка, но арбитры и тогда разрешили ситуацию.

Встреча проходит в Ред-Дире.

Ранее сообщалось, что Россия и Швейцария не забросили шайб во втором периоде матча МЧМ по хоккею.