Российские и швейцарские хоккеисты повздорили во время матча МЧМ-2022
Инцидент произошёл в третьем периоде. Во время численного преимущества альпийцы насели на ворота Егора Гуськова. Голкипер забрал шайбу после суматохи в своей зоне, а остальные игроки начали толкаться. Однако судьям удалось разнять конфликтующих.
Причём всего за пару минут до этого у ворот россиян произошла ещё одна небольшая стычка, но арбитры и тогда разрешили ситуацию.
Встреча проходит в Ред-Дире.
Ранее сообщалось, что Россия и Швейцария не забросили шайб во втором периоде матча МЧМ по хоккею.