Отсутствие дисциплины и алогичность в нападении: дубль Мичкова не спас Россию в матче со Швецией на МЧМ по хоккею
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В 2021-м сборную России на молодёжном чемпионате мира ждал крайне непростой старт — матч с принципиальным соперником Швецией. Скандинавы хотя и не выигрывали турнир с 2012-го, а в прошлом году заняли только пятое место, всегда оставались претендентами на золото.
А встречи с ними отечественной команды как правило получались особенно яркими. Например, два последних противостояния завершились победой «Красной машины» в овертайме. Особенно запомнился полуфинал МЧМ в Чехии, когда подопечные Валерия Брагина по ходу третьего периода уступали, но сумели совершить камбэк — 5:4. А в 2012-м «Тре Крунур» в решающей игре с минимальным счётом одолела как раз россиян.
Правда, к отчётной встрече коллектив Сергея Зубова подошёл не в лучшем настроении, поскольку за пару дней до старта первенства планеты потерпел поражение в товарищеском матче от Канады — 4:6. Причём в первой двадцатиминутке сборная пропустила четыре безответные шайбы. Однако дубль Матвея Мичкова и голы Никиты Чибрикова и Александра Пашина помогли избежать разгрома.
Определённые выводы из неудачи тренерский штаб сделал. В первое звено в воскресенье попали Шакир Мухамадуллин, Никита Смирнов, Семён Демидов, Марат Хуснутдинов и Мичков, во второе — Кирилл Кирсанов, Никита Новиков, Фёдор Свечков, Кирилл Танков и Чибриков, в третье — Владимир Грудинин, Кирилл Стеклов, Павел Тютнев, Никита Гуслистов и Пашин и в четвёртое — Иван Зинченко, Егор Савиков, Дмитрий Злодеев, Данила Юров и Василий Пономарёв. А место на последнем рубеже несмотря на провал с «Кленовыми листьями» занял опытный Ярослав Аскаров.
Начало встречи полностью осталось за россиянами. Первые смены отечественная команда буквально не выпускала соперника с его половины, подавив мощным прессингом и сумасшедшей энергетикой. Этот отрезок запомнился опасным броском Танкова чуть выше перекладины.
Однако постепенно шведы успокоили ход матча. Они пытались вбрасывать шайбу в чужую зону и там навязывали борьбу. Одна из таких попыток завершилась нарушением правил со стороны Новикова. Пытаясь опередить оппонента, он зацепил его клюшкой за ноги и уронил на лёд. Судья, не раздумывая, вынес двухминутный штраф.
К сожалению, скандинавам хватило всего десяти секунд, чтобы реализовать большинство. Они выиграли вбрасывание и доставили снаряд Оскару Олауссону в правый круг. Форвард нанёс великолепный выстрел в ближнюю девятку, а Аскарову среагировать помешал ещё один соперник, который «создал трафик» на пятаке.
Пропустив, россияне растерялись и долго не могли прийти в себя. Они пытались выходить вперёд по бортам, но в этих зонах сталкивались с активным сопротивлением. Все надежды возлагались на ведущее атакующее звено Демидов — Хуснутдинов — Мичков, но за Матвеем внимательно следили защитники, которые не стеснялись при случае жёстко сыграть с ним.
Зато шведы очень легко создавали моменты и проходили оборону отечественной команды. Она регулярно допускала ошибки под прессингом и дарила шайбы «Тре Крунур». Если бы не Аскаров, исход противостояния мог быть решён ещё до перерыва. Сначала он не позволил Вильяму Эклунду реализовать выход один на один, а затем плечом парировал выстрел Хельге Гранса.
Лишь в концовке периода россияне завладели инициативой и вынудили шведов действовать вторым номером. Например, запомнилась быстрая трёхходовка сборной, которая завершилась опаснейшим броском Пашина и сейвом Йеспера Валльстедта.
Пауза пошла подопечным Зубова на пользу, и на старте второй двадцатиминутки они вновь подавили шведов своей активностью. Регулярно удавалось проникать в чужую зону, а главное — доводить атаки до бросков. Валльстедту приходилось вступать в игру куда чаще, чем до перерыва. При этом российские нападающие не позволяли ему спокойно фиксировать шайбу и постоянно создавали суету на пятаке.
Однако снаряд в сетку упорно не шёл. Казалось, это должно произойти после долгожданного удаления Йоэля Нюстрёма. Впервые в матче оставшись в большинстве, отечественный коллектив готовился сравнять счёт. Но вместо этого шведы упрочили собственное преимущество. Симон Эдвинссон убежал на рандеву с Аскаровым, воспользовавшись ошибками соперников на перехвате. Защитник попытался отправить шайбу под щитками Ярославу, но тот успел свести их и вдобавок закрыл пространство клюшкой. Однако снаряд всё же просочился в сетку, напомнив о старой проблеме голкипера.
Пропустив, россияне продолжили атаковать, но везение им не сопутствовало. Здорово выглядел Мичков. Наконец, начали приносить пользу и другие звенья. Количество бросков по воротам Валльстедта росло буквально на глазах, а забить не получалось.
Зато скандинавы вновь реализовали свой момент. Впрочем, отечественные хоккеисты сами помогли им отличиться. Сначала Тютнев допустил нарушение правил на чужой лицевой, а затем Хуснутдинов, неаккуратно сыграв в отборе, сделал подножку. На 43 секунды россияне остались втроём. «Тре Крунур» просто не имела права упустить такой шанс. Эмиль Андре отметился броском с кистей, а не видевший сам момент Аскаров пропустил шайбу подмышкой.
Положение «Красной машины» стало совсем тяжёлым. К счастью, удалось оперативно сократить отставание. Чибриков поборолся за отскок от борта на чужом пятаке ценой пугающего удара в лицо, а Свечков с рикошетом от конька защитника отправил снаряд в сетку. Так, у сборной появилась надежда на спасение.
Перед заключительным периодом Зубов, как и в матче с Канадой, решился на замену вратаря. Место пропустившего три шайбы Аскарова на последнем рубеже занял Егор Гуськов. К сожалению, сохранял свои владения в неприкосновенности он недолго. И вновь россиян подвела несдержанность. Лео Лёф жёстким силовым приёмом отправил Грудинина в борт с риском нанести оппоненту травму. За партнёра вступился Юров, едва не выбросивший шведа за пределы площадки. В результате спровоцировавший потасовку защитник получил две минуты, а его визави — 2 + 2.
В этот момент россиянам необходимо было действовать крайне осторожно, чтобы не остаться втроём, но не прошло и 20 секунд, как подножку сделал Злодеев. А подопечные Томаса Монтена получили двойное большинство почти на две минуты. Отечественные хоккеисты были близки к тому, чтобы отбиться, но всё-таки пропустили. Гуськов ничего не смог поделать с броском Александера Хольца.
Казалось, на этом встречу можно заканчивать. Шведы имели преимущество в три гола, и никто не сомневался в их победе. Но на стороне команды Зубова оказалась удача. Менее чем за минуту Мичков забросил две курьёзные шайбы, которые никак не вытекали из логики противостояния.
Сначала 17-летний форвард, красиво обыграв защитника, попытался отправить снаряд в сетку. Валльстедт отразил бросок, и лишь потом шайба с рикошетом от Матвея пересекла линию. Правда, сам россиянин успел сбить ворота. Никто не сомневался, что швед получит две минуты за нарушение правил, а встреча продолжится. Но судейская бригада отправилась смотреть повтор и указала на центр. Вряд ли один из самых талантливых юных хоккеистов страны ожидал, что его дебютный гол на МЧМ получится таким.
Ещё забавнее получился второй. Нападающий с отрицательного угла совершил прострел, и снаряд от шлема вратаря залетел в сетку. Так, Мичков стал автором дубля, а отечественная команда возродила интригу.
У сборной оставалось почти 15 минут, чтобы сравнять счёт, и шансов было достаточно. Показательный момент, подопечные Зубова перебросали соперника — 30:24. Вот только заставить Валльстедта капитулировать ещё хотя бы раз им не удалось. Окончательно всё ясно стало после того, как Теодор Нидербах незамысловатым щелчком в ближний угол поставил неразрешимую задачу перед Гуськовым.
Россияне, конечно, боролись до конца, а за две минуты до финальной сирены сняли вратаря. Это не помогло. Точку в противостоянии поставил Даниэль Юнгман, поразивший пустой створ — 3:6. «Красная машина» начала МЧМ с поражения. Игра в исполнении подопечных Зубова оставила серьёзные вопросы.