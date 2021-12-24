Провальный первый период и дубль Мичкова: как Россия сыграла с Канадой перед стартом МЧМ-2022

Молодёжная сборная России по хоккею провела товарищеский матч с Канадой перед началом чемпионата мира. Подопечные Сергея Зубова уступили со счётом 4:6. В первом периоде хозяева льда забросили четыре безответные шайбы, после чего отечественной команде удалось сократить отставание до двух голов и надеяться на камбэк. Матвей Мичков оформил дубль и подтвердил свою готовность к турниру.

До старта молодёжного чемпионата мира по хоккею остаётся всего два дня. Обычно к этому времени уже известно, какая команда на что претендует и на что способна. В этом всегда помогали контрольные матчи, а для сборной России и канадских игроков существовала отдельная Суперсерия, приковывавшая к себе внимание болельщиков.

В этом году пандемия не позволила провести товарищеские встречи, но для России и Канады всё-таки было сделано исключение. Два главных претендента на титул договорились сыграть на «Роджерс Плейс» в Эдмонтоне, где наряду с Ред-Диром пройдёт новогоднее первенство планеты.

Обе команды перед началом матча удивили переменами в своих составах. Сергей Зубов в последний момент поменял ударное звено — Марат Хуснутдинов вернулся с левого фланга, заменив Фёдора Свечкова, а присоединился к нему Семён Демидов. Главная звезда сборной Матвей Мичков остался в первой тройке справа. У канадцев же было необычным видеть 13-м форвардом Коннора Бедарда — такого же юного самородка, как Мичков.

С началом встречи было заметно, что функционально российские игроки ещё не на пике формы, в то время как канадцы уже буквально летали на льду. Им требовался повод, чтобы реализовать своё преимущество, и его подарил Демидов. После его необязательного удаления хозяевам льда хватило полминуты, чтобы вскрыть российскую оборону. В равных составах «кленовые листья» продолжили действовать с таким же напором, и уже спустя 50 секунд счёт удвоился — Ярослав Аскаров во второй раз подряд дал соперникам возможность добить шайбу.

Канадцы продолжили давить в своём безжалостном стиле. Стоило один раз допустить потерю в центре площадки, как в зону россиян сразу же выбежали три соперника, и вратарю снова оставалось только капитулировать. На 17-й минуте вынимать шайбу пришлось уже в четвёртый раз, и снова после удаления. Оборона сборной России не выдерживала в тот момент никакой критики. При этом Зубов не стал менять Аскарова и дал ему возможность дальше защищать ворота.

После провального первого периода ситуация стала исправляться. Канадцы уже не пытались всеми силами продвигаться вперёд, а вместо этого угодили в штрафную ловушку. Стоило им впервые остаться в меньшинстве, как спустя 26 секунд Никита Чибриков с подачи Демидова отквитал первую шайбу. Хозяев льда это не вразумило, и они заработали ещё три удаления, на некоторое время даже оставшись втроём. Спецбригаде большинства это позволило организовать ещё один гол. На этот раз из правого круга прицельно выстрелил Мичков.

У российских игроков постепенно появлялось ощущение, что можно попытаться спасти положение — впереди было ещё полчаса игры, а отставание уже сократилось до двух шайб. Но в обороне по-прежнему всё было довольно плохо. Мэйсон Мактавиш, открывший счёт в матче, оказался один на правом фланге, легко сблизился с Аскаровым и оформил дубль. К счастью, разницу удалось быстро восстановить. Александр Пашин за две минуты до перерыва бросил с острого угла, когда канадский вратарь Себастьян Косса к этому был не готов.

На третий период Аскарова заменил Егор Гуськов. Почти десять минут ему удавалось держать ворота сухими, пока на льду не появился Бедард. 16-летнему форварду дали место на пятачке, и он почти похоронил шансы россиян на камбэк. За оставшееся время проявить себя удалось только Мичкову — за 37 секунд до конца он сделал дубль и установил окончательный счёт.

Если бы такой матч произошёл во время Суперсерии, обычно проходившей в ноябре, то такой исход вряд ли бы вызывал тревогу. По сути у россиян был проигран только один период, а в остальных провалы в обороне удавалось компенсировать шикарной игрой Мичкова и его напарников по спецбригаде. Проблемы с игрой в своей зоне признал защитник Шакир Мухамадуллин, на которого в частности возлагались большие надежды.

«Первый период провалили. Подвела дисциплина, много ненужных удалений. Канадцы хорошо играли в большинстве, реализовали моменты. С 0:4 было тяжело отыграться. Следующие два периода играли хорошо. Во втором у нас была инициатива. Сделаем выводы, будем готовиться к турниру. Сборы прошли отлично, были и нагрузочные дни, и игровые тренировки. В Канаде прошли карантин, первые тренировки были более интенсивные, чтоб быстрее привыкнуть, акклиматизироваться. Ковидные меры есть везде, к этому готовы. С этим никаких проблем», — рассказал игрок «Чемпионату».

До начала чемпионата мира остаётся уже совсем немного времени, и Зубову уже будет непросто перепрограммировать защитников. Впрочем, с Канадой россияне не встретятся раньше плей-офф, и наладить взаимодействия будет можно по ходу группового этапа, в котором соперниками станут Швеция, Швейцария, Словакия и США.