Мичков прокомментировал поражение в матче с Канадой перед МЧМ-2022
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«Сыграли звеном нормально, каждый день разговариваем, пытаемся сыграться. Турнир короткий, с кем-то не играли вообще. Россия — Канада — это всегда интересно, классика», — цитирует Мичкова «Чемпионат».
Он добавил, что на такие матчи приходится настраиваться ещё серьёзнее, потому что интерес людей высокий.
Напомним, что Россия потерпела поражение в контрольном матче перед МЧМ-2022 с Канадой со счётом 4:6.
Ранее Кросби заявил, что ему очень жалко ребят, которые не сыграют на ОИ-2022.