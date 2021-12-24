Мичков прокомментировал поражение в матче с Канадой перед МЧМ-2022

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Нападающий СКА и молодёжной сборной России Матвей Мичков прокомментировал поражение в матче с национальной командой Канады (4:6).
Мичков прокомментировал поражение в матче с Канадой перед МЧМ-2022
  • © ФХР

«Сыграли звеном нормально, каждый день разговариваем, пытаемся сыграться. Турнир короткий, с кем-то не играли вообще. Россия — Канада — это всегда интересно, классика», — цитирует Мичкова «Чемпионат».

Он добавил, что на такие матчи приходится настраиваться ещё серьёзнее, потому что интерес людей высокий.

Напомним, что Россия потерпела поражение в контрольном матче перед МЧМ-2022 с Канадой со счётом 4:6.

Ранее Кросби заявил, что ему очень жалко ребят, которые не сыграют на ОИ-2022.

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