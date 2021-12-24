Кросби: мне очень жалко ребят, которые не сыграют на ОИ-2022

Двукратный олимпийский чемпион Сидни Кросби прокомментировал решение Национальной хоккейной лиги (НХЛ) не отпускать игроков на зимние Олимпийские игры 2022 года в Пекине.

«Мне повезло — я два раза ездил на Олимпиаду. Мне очень жалко ребят, которые лишились такой возможности. Она может быть единственной», — цитирует Кросби пресс-служба НХЛ.

Хоккеист в настоящий момент выступает за «Питтсбург Пингвинз». Он дважды выиграл Олимпийские игры в составе сборной Канады в 2010 и 2014 годах.

Напомним, что 22 декабря НХЛ объявила, что её игроки не поедут на Олимпийские игры в Пекин. Своё решение лига аргументировала большим переносом матчей регулярного чемпионата из-за пандемии коронавирусной инфекции.

Ранее Зубов заявил, что проспали начало матча с Канадой.