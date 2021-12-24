Зубов: проспали начало матча с Канадой

Главный тренер молодёжной сборной России по хоккею Сергей Зубов прокомментировал поражение в матче с национальной командой Канады (4:6).

«Начало матча проспали. Были ошибки, ненужные удаления в безобидных ситуациях. Первый период был сложный. Во втором ребята вышли с другим настроем. Первый период повлиял на исход матча», — цитирует Зубова «Чемпионат».

Встреча в Эдмонтоне (Канада) на стадионе «Роджерс Плэйс» завершилась со счётом 6:4 в пользу хозяев.

МЧМ-2022 пройдёт с 26 декабря по 5 января в Эдмонтоне и Ред-Дире. Команда Сергея Зубова 27 декабря встретится со Швецией в стартовом матче турнира.

Ранее сообщалось, что «Ак Барс» одолел «Барыс» в регулярном чемпионате КХЛ.