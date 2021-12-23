«Ак Барс» одолел «Барыс» в регулярном чемпионате КХЛ

Казанский «Ак Барс» взял верх над нур-султанским «Барысом» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Игра состоялась в Казани и завершилась со счётом 5:3.

В составе хозяев дубль оформил Артём Лукоянов, также по одному разу отличились Кирилл Панюков, Дмитрий Юдин и Джордан Уил. Казахстанский коллектив ответил голами Якоба Берглунда, Коди Куника и Егора Петухова.

«Ак Барс» занимает третье место в турнирной таблице Восточной конференции. «Барыс» находится на восьмой строчке.

Ранее сообщалось, что гол Николая Прохоркина помог «Авангарду» переиграть «Металлург» в матче КХЛ.