«Ак Барс» одолел «Барыс» в регулярном чемпионате КХЛ
Игра состоялась в Казани и завершилась со счётом 5:3.
В составе хозяев дубль оформил Артём Лукоянов, также по одному разу отличились Кирилл Панюков, Дмитрий Юдин и Джордан Уил. Казахстанский коллектив ответил голами Якоба Берглунда, Коди Куника и Егора Петухова.
«Ак Барс» занимает третье место в турнирной таблице Восточной конференции. «Барыс» находится на восьмой строчке.
Ранее сообщалось, что гол Николая Прохоркина помог «Авангарду» переиграть «Металлург» в матче КХЛ.