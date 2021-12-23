Гол Прохоркина помог «Авангарду» переиграть «Металлург» в матче КХЛ
- РИА Новости
- © Алексей Филиппов
Встреча прошла в Балашихе и завершилась со счётом 4:2.
В составе «ястребов» отличились Николай Прохоркин, Никита Сошников, Петер Цегларик и Арсений Грицюк. У гостей дубль оформил Николай Голдобин.
«Металлург» возглавляет турнирную таблицу Восточной конференции, а «Авангард» находится на пятом месте.
В параллельных матчах пекинский «Куньлунь Ред Стар» проиграл нижегородскому «Торпедо» (0:4), а подольский «Витязь» одолел «Сочи» (3:2 ОТ)
Ранее сообщалось, что «Трактор» забросил шесть шайб и разгромил «Северсталь» в матче КХЛ.