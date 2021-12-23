«Трактор» забросил шесть шайб и разгромил «Северсталь» в матче КХЛ

Короткая ссылка
Челябинский «Трактор» одержал крупную победу над череповецкой «Северсталью» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
«Трактор» забросил шесть шайб и разгромил «Северсталь» в матче КХЛ
  • @HCTraktor1947
  • Twitter

Встреча прошла в Челябинске и завершилась со счётом 6:1.

В составе хозяев отличились Виталий Кравцов, Никита Тертышный, Владимир Ткачёв, Теэму Пулккинен, Томаш Гика и Игорь Исаев. Гости ответили только шайбой Кирилла Пилипенко.

Для «Северстали» это поражение стало пятым подряд.

«Трактор» занимает второе место в турнирной таблице Восточной конференции. «Северсталь» находится на шестой позиции на Западе.

В других матчах игрового дня хабаровский «Амур» уступил нижнекамскому «Нефтехимику» (4:5 ОТ), а владивостокский «Адмирал» проиграл ярославскому «Локомотиву» (0:3).  

Ранее сообщалось, что шайба Никиты Гусева принесла СКА победу в овертайме матча с ЦСКА.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить