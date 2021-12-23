«Трактор» забросил шесть шайб и разгромил «Северсталь» в матче КХЛ

Челябинский «Трактор» одержал крупную победу над череповецкой «Северсталью» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Встреча прошла в Челябинске и завершилась со счётом 6:1.

В составе хозяев отличились Виталий Кравцов, Никита Тертышный, Владимир Ткачёв, Теэму Пулккинен, Томаш Гика и Игорь Исаев. Гости ответили только шайбой Кирилла Пилипенко.

Для «Северстали» это поражение стало пятым подряд.

«Трактор» занимает второе место в турнирной таблице Восточной конференции. «Северсталь» находится на шестой позиции на Западе.

В других матчах игрового дня хабаровский «Амур» уступил нижнекамскому «Нефтехимику» (4:5 ОТ), а владивостокский «Адмирал» проиграл ярославскому «Локомотиву» (0:3).

Ранее сообщалось, что шайба Никиты Гусева принесла СКА победу в овертайме матча с ЦСКА.