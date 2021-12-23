«Трактор» забросил шесть шайб и разгромил «Северсталь» в матче КХЛ
- @HCTraktor1947
Встреча прошла в Челябинске и завершилась со счётом 6:1.
В составе хозяев отличились Виталий Кравцов, Никита Тертышный, Владимир Ткачёв, Теэму Пулккинен, Томаш Гика и Игорь Исаев. Гости ответили только шайбой Кирилла Пилипенко.
Для «Северстали» это поражение стало пятым подряд.
«Трактор» занимает второе место в турнирной таблице Восточной конференции. «Северсталь» находится на шестой позиции на Западе.
В других матчах игрового дня хабаровский «Амур» уступил нижнекамскому «Нефтехимику» (4:5 ОТ), а владивостокский «Адмирал» проиграл ярославскому «Локомотиву» (0:3).
Ранее сообщалось, что шайба Никиты Гусева принесла СКА победу в овертайме матча с ЦСКА.