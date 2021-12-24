Хоккеист Юров считает, что матч России и Канады станет хорошей проверкой перед МЧМ-2022

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Нападающий молодёжной сборной России Данила Юров поделился мнением о предстоящем контрольном матче с Канадой о подготовке к чемпионату мира 2022 года.
Хоккеист Юров считает, что матч России и Канады станет хорошей проверкой перед МЧМ-2022

«Это будет хорошая проверка для обеих сборных. Наиграем тактические моменты, которые нарабатывали в течение двух с половиной недель. Изначально планировались две товарищеские игры. Думаю, так нам было бы проще войти турнир, но как есть, так есть», — цитирует Юрова «Спорт-Экспресс».

Он отметил, что канадцы всегда являются особенным соперников и никогда неизвестно, что от них ждать, так как они могут сыграть по-разному.

«Волнение, наверное, бывает, когда выходишь на арену. Она будет забита, все будут кричать «Канада!». Сейчас волнения нет, отношусь спокойно. Это не первый матч с Канадой, уже проникся этим противостоянием. Все будет нормально», — добавил Юров.

Матч с Канадой состоится 24 декабря в 03:00 мск.

МЧМ-2022 пройдёт с 26 декабря по 5 января в Эдмонтоне и Ред-Дире. Команда Сергея Зубова 27 декабря встретится со Швецией в стартовом матче турнира.

Ранее нападающий Фёдор Свечков назвал задачи сборной России на МЧМ-2022.

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