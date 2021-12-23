Хоккеист Свечков назвал задачи сборной России на МЧМ-2022

Нападающий молодёжной сборной России Фёдор Свечков высказался о перспективах национальной команды на чемпионате мира 2022 года.

«У нас хорошая группа на МЧМ, ничего не скажешь. Со многими командами мы много играем — начиная со сборной U16. Я думаю, что групповой этап станет хорошей проверкой для нас», — приводит слова Свечкова пресс-служба МХЛ.

Он отметил, что на МЧМ не бывает проходных матчей и сложно предугадать, кто в итоге станет победителем турнира. По его мнению, трудно даже сказать, является ли главным соперником россиян на групповом этапе команда США.

«Мы будем биться за золото. Я думаю, что даже без озвучивания задач это понятно. Сложно оценивать шансы, пока ты не оказался там. Да и, мне кажется, не нужно этого делать. Шанс есть у всех, главное — его реализовать», — добавил Свечков.

МЧМ-2022 пройдёт с 26 декабря по 5 января в Эдмонтоне и Ред-Дире. Команда Сергея Зубова 27 декабря встретится со Швецией в стартовом матче турнира.

Ранее сообщалось, что игроки команды МЧМ-2022 сдали отрицательные тесты на коронавирус.