Михайлов: не вижу трагедии в том, что в составе сборной России нет американских хоккеистов

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Двукратный олимпийский чемпион Борис Михайлов отреагировал на отсутствие в составе молодёжной сборной России игроков, играющих в североамериканских лигах.
Михайлов: не вижу трагедии в том, что в составе сборной России нет американских хоккеистов
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«Наверное, посчитали, что будет правильно, если сборная будет составлена из игроков, выступающих во внутреннем чемпионате. Не вижу здесь никакой трагедии», — цитирует Михайлова «Чемпионат».

Напомним, что мировое первенство пройдёт в канадских городах Эдмонтон и Ред-Дир с 26 декабря 2021 года по 5 января 2022-го.

Ранее сообщалось, что впервые за 15 лет в состав России на МЧМ не вошёл ни один игрок, выступающий в Америке.

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