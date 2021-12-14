Впервые за 15 лет в состав России на МЧМ не вошёл ни один игрок, выступающий в Америке
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В окончательный список хоккеистов национальной команды не вошёл ни один игрок, выступающий в североамериканских лигах. В последний раз подобное было в 2006 году.
В состав молодёжной сборной России вошли 25 спортсменов. При этом в списке отсутствует Иван Мирошниченко.
Напомним, что мировое первенство пройдёт в канадских городах Эдмонтон и Ред-Дир с 26 декабря 2021 года по 5 января 2022-го.
Ранее сообщалось, что российские хоккеисты НХЛ выступят на ОИ-2022, несмотря ни на что.