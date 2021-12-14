Впервые за 15 лет в состав России на МЧМ не вошёл ни один игрок, выступающий в Америке

Стал известен состав сборной России на молодёжный чемпионат мира по хоккею 2022 года в Эдмонтоне и Ред-Дире (Канада).

В окончательный список хоккеистов национальной команды не вошёл ни один игрок, выступающий в североамериканских лигах. В последний раз подобное было в 2006 году.

В состав молодёжной сборной России вошли 25 спортсменов. При этом в списке отсутствует Иван Мирошниченко.

Напомним, что мировое первенство пройдёт в канадских городах Эдмонтон и Ред-Дир с 26 декабря 2021 года по 5 января 2022-го.

Ранее сообщалось, что российские хоккеисты НХЛ выступят на ОИ-2022, несмотря ни на что.