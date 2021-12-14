Источник: российские хоккеисты НХЛ выступят на ОИ-2022, несмотря ни на что
«На этой неделе NHLPA позвонит спортсменам, чтобы оценить интерес к Олимпиаде. Российские игроки будут участвовать, несмотря ни на что», — заявила журналистка Эмили Каплан в своём Twitter.
Напомним, что Олимпиада в Пекине пройдёт с 4 по 21 февраля 2022 года. Сборная России сыграет в группе со Швейцарией, Данией и Чехией.
Игроки национальной команды являются действующими олимпийскими чемпионами. В финале Игр в Пхёнчхане Россия в овертайме одолела Германию благодаря голу Кирилла Капризова.
Ранее сообщалось, что хоккеист «Калгари» Задоров попал в коронавирусный протокол.