Источник: российские хоккеисты НХЛ выступят на ОИ-2022, несмотря ни на что

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Российские игроки Национальной хоккейной лиги (НХЛ) намерены выступить за национальную команду на зимних Олимпийских играх 2022 года в Пекине (Китай).

«На этой неделе NHLPA позвонит спортсменам, чтобы оценить интерес к Олимпиаде. Российские игроки будут участвовать, несмотря ни на что», — заявила журналистка Эмили Каплан в своём Twitter.

Напомним, что Олимпиада в Пекине пройдёт с 4 по 21 февраля 2022 года. Сборная России сыграет в группе со Швейцарией, Данией и Чехией.

Игроки национальной команды являются действующими олимпийскими чемпионами. В финале Игр в Пхёнчхане Россия в овертайме одолела Германию благодаря голу Кирилла Капризова.

Ранее сообщалось, что хоккеист «Калгари» Задоров попал в коронавирусный протокол.

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