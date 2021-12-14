Мирошниченко не вошёл в состав сборной России на МЧМ-2022

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Стал известен состав сборной России на молодёжный чемпионат мира по хоккею 2022 года.
Мирошниченко не вошёл в состав сборной России на МЧМ-2022
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Мировое первенство пройдёт с 26 декабря 2021 года по 5 января 2022 года в Канаде.

Вратари: Ярослав Аскаров (СКА), Егор Гуськов («Локомотив»), Максим Моторыгин (ЦСК ВВС).

Защитники: Владимир Грудинин (ЦСКА), Кирилл Кирсанов, Арсений Коромыслов, Никита Смирнов (все — СКА), Шакир Мухамадуллин («Салават Юлаев»), Никита Новиков («Динамо» Москва), Егор Савиков («Спартак»), Кирилл Стеклов («Витязь»).

Нападающие: Иван Дидковский («Динамо» Москва), Никита Гуслистов («Северсталь»), Иван Зинченко («Витязь»), Дмитрий Злодеев, Василий Пономарёв (оба — «Спартак»), Семен Демидов, Матвей Мичков, Фёдор Свечков, Кирилл Танков, Марат Хуснутдинов, Никита Чибриков (все — СКА), Александр Пашин («Салават Юлаев»), Павел Тютнев («Локомотив»), Данила Юров («Металлург» Мг).

В составе команды отсутствует нападающий «Авангарда» Иван Мирошниченко.

Ранее сообщалось, что российские хоккеисты НХЛ выступят на ОИ-2022, несмотря ни на что.

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